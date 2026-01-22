Frosinone la Polizia incontra gli studenti per diffondere la cultura della legalità

La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico F. di Frosinone, nell’ambito di attività volte a promuovere la cultura della legalità. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sull’importanza del rispetto delle regole e del ruolo delle forze dell’ordine nella società, contribuendo così alla crescita di una coscienza civica consapevole e responsabile.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti degli Istituti della Scuola Secondaria di Secondo Grado, con particolare riferimento al Liceo Scientifico F. Severi e all'I.I.S. A. Volta di Frosinone.

