Ricerca anticorpi progettati da algoritmi | lotta ai tumori con intelligenza artificiale

Un team dell’Università del Piemonte Orientale ha sviluppato anticorpi innovativi usando algoritmi di intelligenza artificiale. La ricerca punta a creare nanobodies di nuova generazione, potenti nel combattere i tumori. Il progetto è stato scelto tra i vincitori del GenScript Life Science Research Grant Program 2025, confermando il valore dell’approccio digitale nella lotta contro il cancro.

Utilizza algoritmi di Intelligenza Artificiale per sviluppare nanobodies (anticorpi a dominio singolo) di nuova generazione, il progetto dell’ Università del Piemonte Orientale che è stato selezionato tra i vincitori del GenScript Life Science Research Grant Program 2025. Il programma, promosso da GenScript Biotech Corporation — colosso mondiale delle biotecnologie — è un’iniziativa che finanzia i progetti di ricerca più innovativi al mondo. L’inclusione del professor Davide Ferraris, associato di Biochimica presso il Dipartimento di Scienze del farmaco e autore del progetto, in questo ristretto gruppo di ricercatori pone l’UPO accanto a istituzioni del calibro di Stanford, Oxford e il Fred Hutchinson Cancer Center, confermando l’eccellenza dell’Ateneo nel panorama scientifico globale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

