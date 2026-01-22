Lorenzo Musetti si avvicina ai vertici del tennis mondiale, posizionandosi virtualmente al terzo posto nel ranking ATP. Con questo risultato, il giovane talento italiano supera molti avversari di rilievo, rimanendo dietro solo a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un traguardo importante che testimonia la crescita e le prospettive del tennis italiano nel panorama internazionale.

Non solo l’importante vittoria di Jannik Sinner. Anche Lorenzo Musetti si sta facendo largo agli Australian Open 2026 di tennis con l’approdo ai sedicesimi di finale. Questo risultato permette al tennista di confermare il risultato ottenuto lo scorso anno e classificarsi virtualmente al terzo posto del ranking ATP, dopo il secondo turno del primo torneo di questa stagione del Grande Slam. LEGGI ANCHE: Australian Open, con Sinner non c’è partita! Jannik incontenibile contro Duckworth: il risultato del match Il tennist azzurro a Melbourne scarta i 100 punti dello scorso anni, ma incamerati nei primi successi del 2026. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Lorenzo Musetti virtualmente terzo al mondo nel ranking ATP, davanti a lui solo a Sinner e Alcaraz

Lorenzo Musetti virtualmente terzo al mondo nel raking ATP, davanti a lui solo a Sinner e AlcarazLorenzo Musetti si avvicina ai vertici del ranking ATP, occupando virtualmente la terza posizione.

Leggi anche: Atp Finals, trionfo Alcaraz! Musetti eliminato e Sinner resta secondo nel ranking

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Musetti raggiunge Sinner in top 5. Lo scenario verso gli Australian Open: sarà virtualmente numero 3 | La…; Perché Lorenzo Musetti è virtuale n.3 del mondo: sorpassi su Djokovic e Zverev, ma strada ancora lunga; Musetti, appuntamento con la storia: cosa deve fare a Melbourne per diventare numero 3; ATP live, sogno Musetti: è terzo al mondo, l'Italia (per ora) ha due giocatori in top 3.

Ottimo risultato per Lorenzo Musetti, virtualmente terzo nel raking ATPTalmente incredibile il risultato ottenuto da Lorenzo Musetti, che è riuscito persino a staccare di 25 punti anche Novak Djokovic, che ne scarta invece 800 dopo la semifinale dello scorso anno. A 200 ... novella2000.it

Perché Lorenzo Musetti è virtuale n.3 del mondo: sorpassi su Djokovic e Zverev, ma strada ancora lungaL'approdo ai sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 di tennis consente a Lorenzo Musetti di eguagliare il risultato ottenuto lo scorso anno e di ... oasport.it

Tomas Machac raggiunge Lorenzo Musetti nel terzo turno dell’Australian Open In palio c’è un posto negli ottavi di finale. #AO26 x.com

Il derby tutto italiano agli Australian Open va a Lorenzo Musetti. Il toscano si impone sul suo compagno di doppio con un 3 a 0 netto. 6-3; 6-3; 6-4; il punteggio finale che permette a Musetti di avanzare al terzo turno dove troverà di fronte il vincente della sfida tr - facebook.com facebook