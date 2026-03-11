Si sposa Lorella Cuccarini matrimonio in famiglia | chi convola a nozze

Lorella Cuccarini, nota showgirl e conduttrice italiana, sembra pronta a celebrare un evento importante nella sua famiglia. Secondo fonti vicine, un membro della sua famiglia sta per convolare a nozze. La notizia si diffonde in attesa di conferme ufficiali, mentre l’artista non ha ancora commentato pubblicamente questa possibile novità. La famiglia della Cuccarini si prepara così a un nuovo capitolo.

Un momento speciale sembra avvicinarsi per la famiglia di Lorella Cuccarini. La celebre showgirl e conduttrice, da oltre trent’anni al centro del mondo dello spettacolo italiano, potrebbe presto festeggiare un importante evento familiare. Secondo un’indiscrezione pubblicata nelle ultime ore, uno dei suoi figli sarebbe pronto a compiere il grande passo e a pronunciare il fatidico sì. La notizia arriva dal settimanale Chi, dove il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato alcuni dettagli su quello che potrebbe diventare uno degli eventi familiari più attesi per la storica coppia Cuccarini-Testi. “Nozze in casa Cuccarini-Testi. La showgirl è sposata dal 1991 con il produttore televisivo e discografico Silvio Testi, pseudonimo di Silvio Capitta, da cui ha avuto quattro figli, Chiara, Sara, Giovanni e Giorgio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lorella Cuccarini, è tempo di matrimonio: il lieto annuncio in famiglia

"Nozze in casa Cuccarini, il figlio Giorgio si sposa": chi è la compagna e quali sono i rapporti con la suocera

