L’Ordine degli Architetti entra nella Saudital Business Chamber | Ponti professionali verso l’Arabia Saudita

L’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina ha annunciato l’ingresso come Socio Fondatore Istituzionale nella Saudital Business Chamber, una camera di commercio dedicata al settore del turismo e dell’ospitalità in Arabia Saudita. La decisione permette di creare nuove connessioni tra professionisti italiani e aziende saudite, rafforzando i rapporti nel settore dell’architettura e della costruzione. L’annuncio rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni internazionali dell’ordine professionale.