La rinascita del Belìce luxury design e i lavori in Arabia Saudita | chi sono gli architetti più influenti dell' Agrigentino

La ripresa del Belìce torna sotto i riflettori con alcuni architetti agrigentini che si fanno spazio tra progetti di lusso e lavori in Arabia Saudita. Sono professionisti con stili diversi, ma tutti puntano a migliorare il territorio, rispettare il patrimonio e portare innovazione. Non si tratta di una classifica, ma di un viaggio tra chi fa dell’architettura la propria passione e il proprio lavoro.

I professionisti sono più di 1.600 e ogni giorno disegnano il nuovo volto non soltanto della provincia, ma anche dell'Asia coniugando memoria e modernità. Dossier li ha incontrati Non è una classifica, ma un viaggio tra i protagonisti dell’architettura agrigentina: professionisti diversi per formazione e sensibilità, uniti dall’impegno per la qualità del progetto, la tutela del patrimonio e l’innovazione. Dalla digitalizzazione dei processi alla rinascita dei centri storici, dall’architettura sociale al design d’interni, rappresentano l’anima di un territorio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Il sisma del Belìce e la lezione della sicurezza, gli architetti tengono viva la memoria

L’Ordine degli architetti di Agrigento ricorda il terremoto del Belìce, avvenuto nel 1968, sottolineando l’importanza della prevenzione e della sicurezza sismica.

