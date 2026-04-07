Un minorenne di origine marocchina è stato arrestato e si trova in carcere con l'accusa di aver ucciso un giovane egiziano durante la notte di Pasquetta. L'episodio è avvenuto in una strada della città e il ragazzo di 20 anni è deceduto successivamente alle ferite riportate. La polizia ha confermato l'arresto del 17enne, che è stato portato in custodia.

CREMONA, 07 APR – Scovato dai carabinieri a casa del fratello, è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato e dovrebbe essere portato nel carcere minorile Beccaria di Milano nelle prossime ore il 17enne marocchino accusato di aver ammazzato in strada, in un quartiere popolare di Crema la notte di Pasquetta, il 20enne egiziano Hamza Salama. Intanto, con gli inquirenti ancora alla ricerca delle armi del delitto, si apprendono nuovi particolari sull’aggressione: la vittima è stata prima colpita a sprangate e poi finita a coltellate. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Omicidio di Crema, in carcere un 17enne marocchino

Crema, 20enne egiziano morto dopo aggressione a colpi di spranga e coltellate in strada: ricercato un 17enne marocchino - VIDEOI Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno identificato il presunto autore dell’omicidio: un 17enne di origini marocchine, residente...

Firenze, 17enne violentato in tramvia: arrestato marocchinoL’episodio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato dal Corriere Fiorentino, sarebbe accaduto nella notte di San Valentino.

Temi più discussi: Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne; Omicidio a Crema: ucciso un giovane di 20 anni, il presunto omicida è un 17enne emiratino; Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Ragazzo di 20 anni massacrato in strada a colpi di spranga e coltellate a Crema: l’aggressore ha 17 anni.

Omicidio di Crema, 17enne in stato di fermo portato in carcere(ANSA) - CREMONA, 07 APR - Scovato dai carabinieri a casa del fratello, è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato e dovrebbe ... notizie.tiscali.it

Ventenne ucciso a Crema, fermato un 17enne e portato in carcereScovato dai carabinieri a casa del fratello, è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato e dovrebbe essere portato nel carcere minorile Beccaria di Milano nelle prossime ore il 17enne marocc ... ansa.it

I carabinieri hanno rintracciato un ragazzo di 17 anni sospettato di aver aggredito e ucciso un 20enne egiziano ieri sera a Crema. I due si conoscevano. #radiolombardia #noncifermiamomai #omicidio Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Omicidio a Crema, per gli investigatori è stato un regolamenti di conti. Vittima e assassino si erano dati appuntamento in un parco un'ora prima #ANSA x.com