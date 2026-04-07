Un diciassettenne ha ucciso un ragazzo durante un episodio di violenza a Crema. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore si è presentato con un bastone e un coltello, e ha inferto colpi fatali alla vittima. L’episodio si è verificato il 7 aprile 2026 e ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

CREMA (Cremona), 7 aprile 2026 – Ucciso con ferocia inaudita da un diciassettenne, arrivato all’appuntamento con un grosso bastone e un coltello. Così quello che doveva essere un incontro ’chiarificatore’ è finito con la morte di Hamza Salama, vent’anni, massacrato dal suo carnefice che lo ha colpito a bastonate e trafitto con un coltello anche quando Hamza era a terra, ormai incapace di difendersi. crema san bernardino omicidio 07 Aprile 2026. Massimo Marinoni Fotolive La mattanza è avvenuta sotto gli occhi di alcuni testimoni, che hanno raccontato, sgomenti, quel che hanno visto lunedì sera intorno alle 22.20, in via Brescia, frequentatissima strada di collegamento tra il quartiere di San Bernardino e il centro di Crema, da una parte, e il paese di Offanengo, dall’altra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La violenza folle, le sprangate e le coltellate: ecco come e perché Hamza è stato ammazzato

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