I tre agenti della polizia locale premiati dalla Regione Lombardia

Martedì 20 gennaio, la Regione Lombardia ha riconosciuto l’impegno di tre agenti della polizia locale della Brianza, premiandoli per il loro servizio. L’evento sottolinea l’importanza del ruolo svolto quotidianamente dagli agenti nelle comunità locali, contribuendo alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Il riconoscimento rappresenta un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto con dedizione e professionalità.

Sono tre i vigili brianzoli che questa mattina, martedì 20 gennaio, sono stati premiati dalla Regione Lombardia.La cerimonia a Brescia A Brescia, nella suggestiva cornice di Palazzo della Roggia, si è svolta la cerimonia per la Giornata della polizia locale, in concomitanza della festa di San.🔗 Leggi su Monzatoday.it

San Sebastiano: 3 operatori della Polizia locale di Limbiate premiati da Regione LombardiaIn occasione della Giornata della Polizia locale, Regione Lombardia ha riconosciuto l’impegno di tre operatori della Polizia locale di Limbiate, premiandoli per il loro servizio.

Leggi anche: Polizia Locale, sei agenti piacentini premiati dal sindacato nazionale Diccap

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Bari, tenta di investire tre agenti di polizia durante un furto: arrestato 32enne; Tenta di investire tre agenti di polizia durante un furto, arrestato; Bitonto (BA), pregiudicato tenta di investire tre agenti: arrestato dalla Polizia; Bitonto, tentò di investire tre poliziotti: arrestato un 32enne.

Carcere di Frosinone, tre detenuti aggrediscono medici e agenti in infermeria - Una violenta protesta di tre detenuti ha avuto luogo nell'infermeria del carcere di Frosinone. Il personale sanitario e gli agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti e l'attrezzatura medica ... rainews.it

Fuggono all'alt e si sbarazzano di mezzo etto di cocaina: tre arresti - Ieri 12 gennaio nel popolo quartiere Guizza a Padova gli agenti della sezione Volanti hanno intercettato un'auto slovena presa a noleggio con dentro tre persone: un 29enne albanese, un 42enne romeno e ... padovaoggi.it

*Furto d’auto a Salerno sventato dalla Polizia* Gli agenti hanno bloccato i ladri Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #auto #furto #salerno #polizia #arrestate #via #agenti #due #stati #ladri #mentre #veicolo #pubblico - facebook.com facebook