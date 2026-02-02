Assistenza agli studenti disabili il Comune spende oltre 1 milione nel 2025 | chiesta riorganizzazione del servizio

Nel 2025 il Comune di Agrigento spenderà oltre un milione di euro per il servizio di assistenza agli studenti disabili. La cifra preoccupa l’amministrazione, che ora chiede di rivedere e riorganizzare il servizio per contenere i costi e migliorare la gestione. Durante l’ultimo question time, è stato chiarito che il peso del servizio Asacom sui conti comunali resta molto alto, spingendo a cercare soluzioni più sostenibili.

Question time del consigliere Zicari da cui emergono spese elevate per espletamento del servizio e contenziosi. Chiesta una copertura statale più ampia e regole certe per garantire i diritti ai più fragili Il servizio Asacom continua a pesare in modo significativo sui conti del Comune di Agrigento. È quanto emerso dall'ultimo question time nel corso del quale è stato reso noto che per il 2025 la spesa complessiva per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione ammonta a circa 1 milione di euro, a cui si aggiungono ulteriori 59 mila euro sostenuti dall'ente per spese legali legate ai ricorsi dei genitori che chiedono più ore per l'assistenza ai propri figli.

Il Comune di Agrigento ha confermato il finanziamento di oltre 642 mila euro per garantire l’assistenza agli studenti con disabilità grave fino a giugno.

Il servizio di assistenza agli studenti disabili ad Agrigento, conosciuto come Asacom, rappresenta una questione di crescente importanza.

