Assistenza agli studenti disabili il Comune spende oltre 1 milione nel 2025 | chiesta riorganizzazione del servizio
Nel 2025 il Comune di Agrigento spenderà oltre un milione di euro per il servizio di assistenza agli studenti disabili. La cifra preoccupa l’amministrazione, che ora chiede di rivedere e riorganizzare il servizio per contenere i costi e migliorare la gestione. Durante l’ultimo question time, è stato chiarito che il peso del servizio Asacom sui conti comunali resta molto alto, spingendo a cercare soluzioni più sostenibili.
Question time del consigliere Zicari da cui emergono spese elevate per espletamento del servizio e contenziosi. Chiesta una copertura statale più ampia e regole certe per garantire i diritti ai più fragili Il servizio Asacom continua a pesare in modo significativo sui conti del Comune di Agrigento. È quanto emerso dall’ultimo question time nel corso del quale è stato reso noto che per il 2025 la spesa complessiva per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione ammonta a circa 1 milione di euro, a cui si aggiungono ulteriori 59 mila euro sostenuti dall’ente per spese legali legate ai ricorsi dei genitori che chiedono più ore per l'assistenza ai propri figli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Agrigento Assistenza
Gli studenti disabili avranno l'assistenza fino a giugno: il Comune stanzia oltre 642 mila euro
Il Comune di Agrigento ha confermato il finanziamento di oltre 642 mila euro per garantire l’assistenza agli studenti con disabilità grave fino a giugno.
Assistenza agli studenti disabili, Alfano: “Così i comuni non reggono più, il sistema va ripensato”
Il servizio di assistenza agli studenti disabili ad Agrigento, conosciuto come Asacom, rappresenta una questione di crescente importanza.
Ultime notizie su Agrigento Assistenza
Argomenti discussi: Assistenza agli studenti disabili, Alfano: Così i comuni non reggono più, il sistema va ripensato - AgrigentoNotizie; Ddl assistenza disabilità, approvato il profilo professionale: le reazioni politiche di Marti, Russo e Occhiuto; Scuola disabili. Ok del Senato al ddl su assistenti all’autonomia e comunicazione. Definiti ruoli e stabilizzazioni; Integrazione scolastica disabili: la Provincia avvia il piano di formazione.
Assistenza agli studenti disabili, Alfano: Così i comuni non reggono più, il sistema va ripensatoL’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Agrigento risponde punto per punto sul servizio Asacom: ore, costi, regole e criticità che da mesi alimentano polemiche e malcontento tra le famiglie ... agrigentonotizie.it
Ddl assistenza disabilità, approvato il profilo professionale: le reazioni politiche di Marti, Russo e OcchiutoIl Senato ha dato il via libera al disegno di legge sugli assistenti all'autonomia e alla comunicazione. I senatori Russo, Occhiuto e Marti esprimono soddisfazione, definendo il provvedimento un atto ... orizzontescuola.it
L’assistenza agli anziani non autosufficienti sull’Isola è sempre più una questione privata. Le strutture residenziali crescono, ma restano insufficienti L’approfondimento a cura del nostro Hermes Carbone in apertura https://qds.it/piu-anziani-e-con-un-welfare-c - facebook.com facebook
Assistenza agli #anziani sempre più centrale. @Riccardi_FVG in visita alle case di riposo di Ampezzo (un modello da replicare) e Villa Santina (la Regione farà la sua parte per sostenere la strutura). Obiettivo: rafforzare l’assistenza territoriale tinyurl.com/nn x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.