Tagli stipendi Municipalità a Napoli risparmiato un milione di euro | andrà a scuole e disabili

Il Comune di Napoli ha deciso di ridurre i gettoni dei consiglieri municipali, risparmiando circa 970 mila euro. La cifra, secondo una relazione dell’assessore Baretta inviata al sindaco, sarà destinata a finanziare scuole e servizi per disabili. La scelta riguarda esclusivamente il taglio degli stipendi dei rappresentanti locali, senza ulteriori interventi o modifiche alle altre voci di spesa.

Il Comune di Napoli ha risparmiato 970mila euro dal taglio dei gettoni dei consiglieri municipali. La relazione dell'assessore Baretta al sindaco. Ecco come si useranno questi soldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Conte: “Un milione di euro dai tagli degli stipendi M5S per l’emergenza maltempo”“Abbiamo stanziato un milione di euro tagliandoci gli stipendi di noi eletti, e ora li mettiamo in votazione”. Scuole, riprende il servizio di refezione in due municipalità di Napoli dopo accertamentiIl servizio di refezione scolastica per i plessi delle Municipalità 2 e 5 riprenderà regolarmente a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio. Tutto quello che riguarda Tagli stipendi Argomenti discussi: Tagli degli alberi sulle mura. In comune ci sono le competenze ?. Napoli, tagli alle Municipalità. Manfredi: «Sì alla riforma»La lentezza con la quale il Consiglio comunale sta procedendo alla riforma delle Municipalità - dopo un lavoro di nove messi fatto anche dalla giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi e dagli ... ilmattino.it Municipalità di Napoli, sui tagli il muro dei consiglieri: è scontro con la giuntaDue ore e mezza di discussione, ma alla fine la fumata è nerissima. La delibera di riforma delle Municipalità - la numero 450 al palo da almeno 9 mesi - cioè il taglio delle poltrone e ai costi della ... ilmattino.it