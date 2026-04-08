Lola Vice ha dichiarato di aver abbandonato il suo passato nelle MMA per dedicarsi completamente alla carriera nella WWE, dove si definisce ora una superstar. La wrestler ha fatto questa affermazione durante un'intervista, sottolineando il cambiamento rispetto alle sue esperienze precedenti nel mondo delle arti marziali miste. La sua transizione è stata segnalata come un passaggio importante nel suo percorso professionale.

Lola Vice si è definitivamente lasciata alle spalle il suo passato nelle MMA e ora è concentrata sulla sua carriera come Superstar della WWE. Dopo l’importante vittoria del titolo a NXT Stand & Deliver 2026, ha chiarito che questa è la sua nuova identità. All’evento, Vice ha conquistato il suo primo NXT Women’s Championship sconfiggendo Jacy Jayne e Kendal Grey in un Triple Threat match. Ha concluso l’incontro con un pugno rotante su Jayne, aggiudicandosi la vittoria. Questo ha posto fine al regno di Jayne, durato 137 giorni, e ha reso Vice la prima donna cubano-americana a vincere il titolo. Questa vittoria corona un anno eccezionale per Vice, che ora detiene anche l’AAA World Mixed Tag Team Championship. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Lola Vice: “Non sono più la ragazza che veniva dalle MMA, ora sono una superstar della WWE”.

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Lola Vice vs Izzi Dame: NXT December 23 2025

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