WWE | L’Underground è il regno di Lola Vice battuta Kelani Jordan nonostante l’infortunio alla mano

Lola Vice si è imposta come protagonista nell'ultima puntata di WWE: L’Underground, battendo Kelani Jordan nonostante un infortunio alla mano. Il roster femminile di NXT conta numerose combattenti con stili e caratteri diversi, e le rivalità tra loro continuano a crescere in questo ambiente competitivo. La serata ha visto diverse sfide tra le atlete più in vista, mantenendo alta la tensione all’interno della divisione femminile.

Con un roster femminile numeroso, ricco di talento e di diverse personalità non mancano le rivalità ad NXT. Una delle più accese è quella tra Lola Vice e Kelani Jordan, con una tensione cresciuta nei mesi da quando Kelani vinse il titolo TNA delle Knockouts guidando anche il team TNA nel Survivor Series match contro NXT. Tensione e scontri sia sul ring che fuori, sia mentali che a livello fisico con la Jordan che ha pesantemente infortunato alla mano destra la Vice, riuscendo anche a sottometterla nel corso di un loro incontro. Per Vengeance Day le due si sono date appuntamento in un Underground match, tipologia di incontro favorevole a Lola... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

