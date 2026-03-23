Lo scrittore, imprevedibile ma sempre in disaccordo, e la sua consacrazione post mortem con il Meridiano delle sue “Opere scelte” Quella mattina gelida del dicembre del 2009 vidi Antonio Pennacchi annichilito, devastato da un dolore senza rimedio. Accasciato su una sedia malconcia nel cortile antistante alla camera mortuaria del Policlinico, a due passi dal Verano, proprio lui che fisicamente dava l’aria di un omone duro come la pietra, il solito berretto nero alla Andy Capp e la perenne sciarpa rossa al collo, pallido e ripiegato su sé stesso, le lacrime trattenute a stento, farfugliava parole incomprensibili. Un mormorio ossessivo spezzato da un richiamo che sembrava un’invocazione al suo fratello adorato: “Gianni! Gianni! Gianni!”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Antonio Pennacchi, un fasciocomunista in paradiso

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