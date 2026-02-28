Israele e Usa attaccano l' Iran Dubbi sulle sorti di Khamenei Furia dei pasdaran | missili su 8 Paesi Chiuso lo stretto di Hormuz
Oggi in Medio Oriente si sono verificati attacchi coordinati tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con obiettivi che includono siti militari e figure di spicco a Teheran e altrove. La situazione si è complicata ulteriormente con la chiusura dello stretto di Hormuz e la reazione dei pasdaran, che hanno lanciato missili contro otto paesi diversi. Si susseguono notizie anche sulle condizioni di Khamenei.
Raid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo. Colpiti vertici iraniani, esplosioni in più Paesi, chiusi gli spazi aerei. Idf: "Indaghiamo su ferimento dell'ayatollah" LA CRISI IN 10 PUNTI: COSA SAPPIAMO È una giornata di guerra aperta in Medio Oriente. Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione congiunta contro l’Iran, colpendo siti militari e vertici politici e religiosi a Teheran e in altre città. Israele sta indagando per verificare se la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sia rimasta ferita negli attacchi lanciati contro Teheran dalle forze statunitensi e israeliane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Chiuso lo Stretto di Hormuz, colpita l'isola artificiale The Palm a Dubai Chi è l'ayatollah
Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Chiuso lo Stretto di Hormuz, Crosetto bloccato a Dubai dopo l'attacco Chi è l'ayatollah
La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando
Contenuti utili per approfondire Israele.
Temi più discussi: Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Trump: Voglio la libertà per il popolo iraniano e difendere gli americani; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran.
Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Teheran risponde attaccando le basi Usa nella regioneOre 16,40 – Telefonata Netanyahu-Trump – L’ufficio del primo ministro israeliano ha pubblicato una foto che mostra il premier Benjamin Netanyahu al telefono. Nella descrizione si legge che Netanyahu ... tpi.it
Usa e Israele attaccano l’Iran, giallo su Khamenei. Esplosioni a Tel AvivTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com
Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diventate virali in poche ore - facebook.com facebook
Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diffuse sui social. x.com