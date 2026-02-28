Israele e Usa attaccano l' Iran Dubbi sulle sorti di Khamenei Furia dei pasdaran | missili su 8 Paesi Chiuso lo stretto di Hormuz

Da ilgiornale.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Medio Oriente si sono verificati attacchi coordinati tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con obiettivi che includono siti militari e figure di spicco a Teheran e altrove. La situazione si è complicata ulteriormente con la chiusura dello stretto di Hormuz e la reazione dei pasdaran, che hanno lanciato missili contro otto paesi diversi. Si susseguono notizie anche sulle condizioni di Khamenei.

Raid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo. Colpiti vertici iraniani, esplosioni in più Paesi, chiusi gli spazi aerei. Idf: "Indaghiamo su ferimento dell'ayatollah" LA CRISI IN 10 PUNTI: COSA SAPPIAMO È una giornata di guerra aperta in Medio Oriente. Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione congiunta contro l’Iran, colpendo siti militari e vertici politici e religiosi a Teheran e in altre città. Israele sta indagando per verificare se la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, sia rimasta ferita negli attacchi lanciati contro Teheran dalle forze statunitensi e israeliane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

israele e usa attaccano l iran dubbi sulle sorti di khamenei furia dei pasdaran missili su 8 paesi chiuso lo stretto di hormuz
© Ilgiornale.it - Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di Hormuz

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Chiuso lo Stretto di Hormuz, colpita l'isola artificiale The Palm a Dubai Chi è l'ayatollah

Leggi anche: Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, dubbi sulla sorte di Khamenei. Sms agli abitanti di Teheran: "Via dalla città". Chiuso lo Stretto di Hormuz, Crosetto bloccato a Dubai dopo l'attacco Chi è l'ayatollah

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Video La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

Contenuti utili per approfondire Israele.

Temi più discussi: Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Trump: Voglio la libertà per il popolo iraniano e difendere gli americani; Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, colonne di fumo nero a Teheran: le prime immagini; Israele lancia un attacco preventivo contro l’Iran.

israele e usa attaccanoStati Uniti e Israele attaccano l’Iran. Teheran risponde attaccando le basi Usa nella regioneOre 16,40 – Telefonata Netanyahu-Trump – L’ufficio del primo ministro israeliano ha pubblicato una foto che mostra il premier Benjamin Netanyahu al telefono. Nella descrizione si legge che Netanyahu ... tpi.it

israele e usa attaccanoUsa e Israele attaccano l’Iran, giallo su Khamenei. Esplosioni a Tel AvivTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.