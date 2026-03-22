L'Iran ha presentato sei condizioni per mettere fine al conflitto con gli Stati Uniti, includendo richieste legate allo stretto di Hormuz e al risarcimento. Le condizioni sono state comunicate in risposta a un ultimatum di un ex presidente degli Stati Uniti. La proposta iraniana mira a definire i termini di un possibile accordo, senza specificare tempi o modalità di risoluzione.

Sei condizioni per chiudere la guerra in Iran. Dopo l’ultimatum lanciato da Donald Trump sullo Stretto di Hormuz, Teheran prova a dettare le regole per mettere fine al conflitto con Usa e Israele. Proprio il passaggio delle petroliere dal corridoio marittimo del Golfo Persico, cruciale per la fornitura delle materie prime energetiche, è uno dei nodi principali tra i punti elencati dal regime. Lanciamissili iraniani sullo Stretto di Hormuz L’ultimatum di Donald Trump L’elenco suona più come una provocazione in risposta all’ultimatum di 48 ore lanciato sui social da Donald Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz, al termine delle quali il presidente Usa minaccia il bombardamento delle centrali elettriche iraniane. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Iran pone sei condizioni per finire la guerra con gli Usa, dallo stretto di Hormuz al risarcimento: i dettagli

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