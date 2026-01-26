Luca Bizzarri al Teatro Nuovo per lo spettacolo Il medico dei maiali

Dal 27 al 31 gennaio 2026, il Teatro Nuovo di Verona ospita lo spettacolo

Dal 27 al 31 gennaio 2026 al Teatro Nuovo di Verona va in scena “Il medico dei maiali”, con Luca Bizzarri, Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino, Luigi Cosimelli. Testo e regia di Davide Sacco. In scena una nuova proposta del cartellone 20252026 del Grande Teatro, la storica rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona. La morte improvvisa del re d’Inghilterra mostra tutta la debolezza della monarchia quando la corona finisce nelle mani del principe ereditario, un ragazzo sciocco e sprovveduto. Tra il potere e il nuovo re, un medico veterinario pronto a cogliere un’occasione che forse, poi, non si rivelerà tale.🔗 Leggi su Veronasera.it

A Agropoli il 14 gennaio alle 20 si terrà lo spettacolo teatrale “Il medico dei maiali”, con Luca Bizzarri e Francesco Montanari.

Teatro Maria Caniglia: Luca Bizzarri in scena con Il medico dei maialiSalirà sul palco del Teatro Maria Caniglia di Sulmona sabato 7 gennaio 2026, alle ore 21.00, lo spettacolo Il medico dei maiali, ... laquilablog.it

Si torna a teatro: al D'Annunzio Il medico dei maialiL’interpretazione notevole e intensa di Francesco Montanari e Luca Bizzarri, e un testo come quello scritto da Davide Sacco che accende i riflettori sui lati più meschini che appartengono al genere um ... latinaoggi.eu

