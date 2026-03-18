Lo sport è un ponte tra i popoli Focus Olimpiadi tra sfide e valori

Le prime Olimpiadi dell’era moderna si svolsero ad Atene nel 1896, organizzate con l’obiettivo di unificare le persone attraverso lo sport. Il loro fondatore, un francese, credeva che le competizioni sportive potessero favorire l’amicizia tra i popoli e prevenire i conflitti. Da allora, le Olimpiadi sono diventate un evento globale che riunisce atleti provenienti da tutto il mondo.

Le prime Olimpiadi dell’era moderna si svolsero in Grecia, precisamente ad Atene, nel 1896. A fondarle fu un francese, il barone Pierre De Coubertin, che considerava lo sport un mezzo per avvicinare i popoli ed impedire le guerre. Infatti, nella città di Olimpia, in Grecia, dove le Olimpiadi furono inventate nel lontano 749 a.C., durante tutta la durata dei giochi venivano sospese le guerre, in quella che veniva chiamata la tregua Olimpica. Oggi le Olimpiadi sono la più grande manifestazione sportiva esistente e quelle invernali di Milano-Cortina, che si sono concluse alcune settimane fa, hanno unito generazioni di grandi e "piccini", a tifare tutti gli atleti e le loro prestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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