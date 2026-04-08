Il rischio di una recessione si fa sempre più concreto, con l’inflazione che continua a salire e alimenta una spirale difficile da contenere. Un economista di spicco, docente universitario e direttore di un istituto di ricerca, ha sottolineato come la durata prolungata di un conflitto internazionale possa aggravare la situazione economica globale, rendendo ancora più complesso il quadro già segnato dai recenti aumenti dei prezzi.

Roma, 8 aprile 2026 – “Se la guerra continua a lungo, la recessione sarà difficile da evitare”. Marco Simoni (foto sotto), economista politico, docente alla Luiss e direttore eletto dell’Istituto Affari Internazionali (Iai), mette in guardia sull’impatto del conflitto in Iran a livello globale. Professor Simoni, a cosa andiamo incontro? “Se la guerra continua senza soluzioni alternative allo stretto di Hormuz, il blocco del passaggio delle materie prime – in particolare petrolio e gas liquefatto ma anche alluminio e altre materie chimiche di base – farà alzare i prezzi globali dell’energia e di diversi altri prodotti in maniera molto significativa”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo spettro della recessione. “L’inflazione è una spirale. Il mondo è già cambiato”

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