Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti e Israele hanno condotto raid congiunti contro obiettivi in Iran, provocando la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. Si tratta di un'azione che segna un cambiamento evidente nelle modalità di utilizzo della forza militare da parte di Washington. Tre scenari principali si delineano per il futuro della regione, tra cui la possibilità di un'invasione di terra e il rischio di escalation militare.

Milano – I raid congiunti statunitensi e israeliani contro l’Iran, che hanno portato alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei, rappresentano l’ultimo passo di quella che sembra essere una trasformazione profonda nel modo in cui Washington impiega la forza militare. A meno di due mesi dalla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, l’Operazione Epic Fury si configura come un nuovo esercizio di rimozione mirata del capo di Stato, senza un’invasione terrestre su larga scala. Attacchi a Karaj (Iran), Beirut (LIbano) e Teheran Se in Venezuela l’obiettivo appariva relativamente chiaro – pur tra molte incognite sul dopo – nel caso iraniano non è affatto evidente che cosa si voglia ottenere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La strategia variabile di Trump, il bivio dell'invasione di terra e lo spettro di Saddam: tre scenari per l'Iran (e il rischio spirale militare)

