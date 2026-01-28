Zenga crede ancora in Luis Henrique | Non lo darei via neanche se a San Siro lo fischiano Vi spiego il perché

Zenga ribadisce la sua fiducia in Luis Henrique, anche di fronte alle voci di mercato che circolano sull’Inter. L’ex portiere e allenatore ha detto chiaramente che non lo darebbe via, nemmeno se a San Siro il pubblico lo fischiasse. Ha spiegato le ragioni dietro questa scelta, confermando la sua stima per il giovane brasiliano.

