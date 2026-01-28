Zenga crede ancora in Luis Henrique | Non lo darei via neanche se a San Siro lo fischiano Vi spiego il perché
Zenga ribadisce la sua fiducia in Luis Henrique, anche di fronte alle voci di mercato che circolano sull’Inter. L’ex portiere e allenatore ha detto chiaramente che non lo darebbe via, nemmeno se a San Siro il pubblico lo fischiasse. Ha spiegato le ragioni dietro questa scelta, confermando la sua stima per il giovane brasiliano.
Inter News 24 Zenga, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così di Luis Henrique e delle recenti voci di mercato che lo vorrebbero lontano dall’Inter. L’ex portiere nerazzurro Walter Zenga prende posizione sul possibile scambio di mercato che riporterebbe Ivan Perisic a Milano a discapito di Luis Henrique. Intervenuto a Sky Sport L’Originale, l’Uomo Ragno ha espresso forti perplessità sulla cessione del brasiliano, sottolineando come la sua importanza tattica sia spesso sottovalutata dai tifosi. Nonostante qualche fischio di troppo a San Siro, Zenga ritiene che l’esterno destro sia fondamentale per lo scacchiere di Cristian Chivu, garantendo quella stabilità difensiva che permette a Dimarco e Bastoni di spingere con continuità sul lato opposto. 🔗 Leggi su Internews24.com
