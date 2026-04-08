Lo scalpo di un bovino davanti casa a Pasquetta | risveglio shock per il presidente dell' Acireale

Durante il weekend di Pasquetta, è stato rinvenuto lo scalpo di un bovino davanti all'abitazione di un dirigente di una squadra di calcio dilettantistica. L'episodio ha causato sconcerto e preoccupazione tra i residenti e gli addetti ai lavori. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per accertare l'autore dell'atto intimidatorio e comprendere il motivo di questo gesto. Nessuna persona è stata ancora identificata.

Il presidente di una squadra di calcio di Serie D ha subito un grave atto intimidatorio. Si tratta di Giovanni Di Mauro, a capo dell’Acireale. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta ignoti hanno depositato davanti all’abitazione del dirigente lo scalpo di un bovino legato con una corda annodata. La macabra sorpresa è stata denunciata dallo stesso club, che in un comunicato ha sostenuto come questo “ignobile gesto che riporta un significato paramafioso è l’ultimo di una lunga serie di episodi molto gravi perpetrati ai danni del patron Giovanni Di Mauro, che si verifica dopo la deprecabile manifestazione inscenata domenica 29 marzo dopo il match con il Sambiase”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo scalpo di un bovino davanti casa a Pasquetta: risveglio shock per il presidente dell'Acireale Intimidazione al presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro: lo scalpo di un animale e un cappio davanti casaNuovo episodio intimidatorio ai danni del presidente dell’Acireale Calcio, Giovanni Di Mauro . Pelle di bovino al cappio: nuovo brutale attacco al presidente AcirealeIl presidente della SSD Città di Acireale 1946, Giovanni Di Mauro, è stato bersaglio di un nuovo atto intimidatorio tra il 5 e il 6 aprile, con il... Temi più discussi: Minacce al presidente dell’Acireale: scalpo di un bovino fuori casa; Calcio: scalpo di bovino e corda a mo' di cappio a casa presidente Acireale; Super Pasquetta con Kings League Lottomatica.sport e concorso Fan of the Kings: Meet the Prince; Orrore ad Acireale: testa di bovino di fronte casa del presidente Di Mauro. Minacce al presidente dell’Acireale: scalpo di un bovino fuori casaPALERMO – Intimidazione ai danni del presidente dell’Ssd Città di Acireale 1946, club calcistico che milita nel girone I della Serie D, Giovanni Di Mauro. Nella notte tra la domenica di Pasqua e il lu ... dire.it Perché si festeggia Pasquetta e cosa si celebra davvero oggiPasquetta, significato e tradizioni: cosa si festeggia e perché si celebra il Lunedì dell’Angelo tra gite e convivialità. monza-news.it A Mergellina a pasquetta - facebook.com facebook "A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi/nutrie". Così sui social l'infettivologo Matteo Bassetti interviene s x.com