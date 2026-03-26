Dai mestieri di eccellenza al tour del Made in Italy | il decollo del ?brand Napoli?

Un'azienda del settore del lusso, appartenente a uno dei principali gruppi mondiali, ha avviato un tour dedicato al Made in Italy di qualità, promosso dal ministero delle Imprese. Nel frattempo, il brand di Napoli ha fatto parlare di sé attraverso un percorso di valorizzazione e promozione delle sue eccellenze artigianali e produttive.

Dai mestieri di eccellenza della filiera del lusso targata LVMH, uno dei colossi mondali del settore, alla valorizzazione del Made in Italy di qualità rilanciata dal ministero delle Imprese e, appunto, del Made in Italy. C’è Napoli (e Pietrarsa) al centro di un doppio appuntamento, oggi e domani, che non solo conferma l’attrattività internazionale della città e del territorio limitrofo ma anche la sua centralità nell’offerta di un capitale umano che anagraficamente (e non solo) ha pochi rivali. L'appuntamento La Napoli che scommette da tempo sull’innovazione, in termini di Pmi ad alto contenuto tecnologico, e sulla sempre più stretta... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dai mestieri di eccellenza al tour del Made in Italy: il decollo del ?brand Napoli? Articoli correlati Food Made in Italy orfano di 68mila lavoratori, allarme di Confartigianato sui mestieri del ciboIl comparto del cibo è uno dei settori trainanti dell’economia e dello status culturale dell’Italia. Bellezza ed eccellenza del Made in Italy, al lavoro per l'attesa Infiorata di Taurianova: svelate le dateAnche questa volta il tema nasce da un'intuizione di Katia Cardona, che insieme alla direttrice artistica, la prof Valentina Mammana, ha saputo... Contenuti utili per approfondire Dai mestieri di eccellenza al tour del... Temi più discussi: Dai mestieri di eccellenza al tour del Made in Italy: il decollo del brand Napoli; Il tour You&ME di Mestieri d’Eccellenza LVMH arr...; L’11^ Fiera dei Mestieri ammessa alla Giornata Nazionale del Made in Italy; La mostra dell'artigianato compie 90 anni, torna alla Fortezza l'eccellenza del Made in Italy. Dai mestieri di eccellenza al tour del Made in Italy: il decollo del brand NapoliDai mestieri di eccellenza della filiera del lusso targata LVMH, uno dei colossi mondali del settore, alla valorizzazione del Made in Italy di qualità rilanciata dal ministero delle ... ilmattino.it MADE IN ITALY/ Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, fare la bellezza rende feliciQuando la manualità consapevole diventa arte, va tutelata. E insegnata. Ne parla il direttore di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte Nessuna tecnologia o intelligenza artificiale potrà mai generare ... ilsussidiario.net Made in Venice: l'avventurosa storia della stampa. Podcast di Chora Media. - facebook.com facebook Italiano vero – Il Made in Italy, eccellenze nel mondo x.com