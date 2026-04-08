Tra meno di dieci minuti si svolge la partenza della Scheldeprijs 2026, una delle classiche del ciclismo professionistico. La corsa si terrà oggi e sarà possibile seguirne la diretta con aggiornamenti in tempo reale. Alle 13.00 il via ufficiale e gli appassionati potranno seguire gli sviluppi della gara attraverso la copertura online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Buongiorno Amici di OA Sport. Mancano meno di dieci minuti all’inizio della corsa. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza da Terneuzen (Paesi Bassi) e arrivo a Schoten (Belgio). E’ la 114esima edizione della corsa belga, da sempre favorevole ai velocisti. Il percorso, che passa dai Paesi Bassi al Belgio, misura 205.2 km tutti completamente piatti. La prima difficoltà ci sarà al km 140, quando inizierà il tratto in acciottolato di Sint Jobsesteenweg (0.5 km). Si passerà, poi, per la prima volta sul Broekstraat (1.7 km), tratto in pavé, a 8 km dal traguardo, che verrà affrontato anche nel circuito finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza

Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza (in ritardo)

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza, subito Nicol Delago

Temi più discussi: LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: va in scena il ‘Mondiale’ dei velocisti; Dove vedere il Giro delle Fiandre 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta (integrale) solo su Eurosport e Discovery+; TV, IL GIRO DELLE FIANDRE È IN ESCLUSIVA SU WARNER BROS. DISCOVERY; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (6 – 12 Aprile).

LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: comincia la corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza da ... oasport.it

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei ... oasport.it

Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

Presentazione Percorso e Favoriti Scheldeprijs 2026 x.com