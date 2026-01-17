LIVE Sci alpino Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | tra poco la partenza subito Nicol Delago

Segui in tempo reale la discesa maschile di Tarvisio 2026, con partenza imminente e l'atleta Nicol Delago in prima linea. Aggiorna questa pagina per restare informato sui risultati e le situazioni più recenti della gara. La diretta è disponibile a partire dalle 12, offrendo un aggiornamento costante sugli sviluppi della competizione.

I pettorali di partenza: 1 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol 2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 3 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic 4 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head 5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head 6 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol 7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 8 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head 9 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle 10 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic 11 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head 12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 13 507168 AICHER Emma 2003 GER Head 14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic 16 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 17 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic 18 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol 19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar 20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle 21 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle 22 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head 23 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head 24 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic 25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head 26 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head 27 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic 28 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle 29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic 30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head 31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon 32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic 33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head 34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head 35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol 36 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic 37 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar 38 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli 39 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol 40 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic 41 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head 42 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic 43 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic 44 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar 45 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol 46 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic 47 25210 MORENO Cande 2000 AND Head 48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic 49 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle 50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU

