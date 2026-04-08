Alle prime fasi della Scheldeprijs 2026, i corridori sono già oltre i 20 chilometri, con i battistrada che hanno allargato il vantaggio a più di due minuti rispetto al gruppo principale. La corsa si sta sviluppando lungo il percorso, con i leader che mantengono un ritmo stabile mentre gli inseguitori cercano di ridurre il divario. La gara prosegue sotto lo sguardo dei tifosi e degli appassionati, aggiornamenti in tempo reale continuano ad arrivare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Sono passati i primi 20 km 13.37 Aumenta il margine dei battistrada ora superiore a due minuti. 13.34 Bram Diesel (BEAT CC bp Saxo), Jelle Harteel (Tartelletto Isorex) e Dorde Duric (Solution Tech NIPPO) si aggiungono al gruppo. 13.31 Ancora attacchi nel gruppo. 13.28 La velocità media é di 38 kmh. 13.24 Sembra essersi stabilizzato il vantaggio dei battistrada. 13:20 Gli attaccanti sono avanti di 5 secondi sul plotone. 13.16 Attaccano Robin Carpenter (Modern Adbenture), Jonah Killy (Tarletto Isorex) e Joost Nat (BEAT CC blu Saxo) 13.13 Primi attacchi nel gruppo. 13.09 Comincia la gara 13.07 Il percorso misura 205. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: sei davanti dopo i primi km

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Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

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