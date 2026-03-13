LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto dopo i primi km

Oggi in diretta dalla corsa Parigi-Nizza 2026, il gruppo si mantiene compatto dopo i primi chilometri. La tappa è seguita passo passo con aggiornamenti in tempo reale, mentre la classifica generale si aggiorna di continuo. La stessa attenzione viene riservata alla Tirreno-Adriatico, con tutte le tappe seguite a partire dalle 10. La gara prosegue senza sosta, mantenendo alta la tensione tra i corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 13.20 E proprio nella prima asperità termina la fuga dei due battistrada. Il gruppo torna compatto. 13.19 Il gruppo sta per raggiungere la cima di Saint-Rémy-de-Provence. 13.17 Il margine tra i fuggitivi ed il gruppo è di 15 secondi. 13.15 Inizia la salita verso Côte de Saint-Rémy-de-Provence (2.5 km a 4.8%). 13.13 Attacchi e contrattacchi al momento nel gruppo quando si avvicina Côte de Saint-Rémy-de-Provence. 13.11 I due attaccanti guadagnano un margine di venti secondi sul gruppo. 13.08 Attaccano in due. Si tratta di Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM) e Sébastien Grignard (Lotto Intermarché). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dall'arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

