LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA | in sei al comando il gruppo a 2?

Alle 16:23, il gruppo si avvicina al settore chiave della gara, mantenendo un distacco di circa un secondo dai sei corridori in fuga. La corsa è ancora aperta, con i fuggitivi che cercano di mantenere il vantaggio su un gruppo compatto pronto a reagire. La situazione rimane incerta, mentre i ciclisti si preparano all’ultimo tratto di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Anche il gruppo inizia il settore, svantaggio dai fuggitivi di 1?. 16.22 Inizia, per la fuga, il pavé di Broekstraat (1.7 km). 16.20 60 km alla conclusione. 16.18 Accelerazione del gruppo sul pavé, vantaggio della fuga che è sceso a 1’23”. 16.18 Termina il settore, tra 3 km ci sarà il primo dei quattro passaggi sul pavé di Broekstraat (1.7 km). 16.15 Inizia per i fuggitivi il tratto in pavé di Sint Jobsesteenweg (0.5 km). 16.12 Vantaggio della fuga che è sceso a 1’52”. 16.09 Superate le 3h di corsa. 16.06 6 km al primo tratto in pavé. 16.03 Continua l’andatura in gruppo da parte di Soudal Quick-Step e Unibet Rose Rockets. 🔗 Leggi su Oasport.it

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