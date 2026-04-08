In corso la Scheldeprijs 2026 con sei corridori in testa e il gruppo a circa 2 minuti e 40 secondi di distanza. Sono 43 i ciclisti provenienti dal Belgio iscritti alla gara, la nazione più numerosa tra i partecipanti. La corsa si sta sviluppando su un percorso pianeggiante, con i battistrada che cercano di mantenere il vantaggio sugli inseguitori. Gli aggiornamenti in tempo reale proseguono per seguire gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Il Belgio è la nazione più rappresentata in corsa, con 43 corridori. 14.43 Sono nove gli italiani in gara. 14.40 Thor Michielsen (Lidl – Trek Futute Racing) è il corridore più giovane in corsa, con 18 anni e 234 giorni. 14.37 Sono 63 i debuttanti in corsa. 14.34 Marcel Kittel è il corridore con più vittorie in questa corsa, con 5 successi. 14.31 60 km percorsi. 14.28 151 km al traguardo. 14.25 Ancora di due minuti e quaranta il vantaggio dei battistrada. 14.22 Ricordiamo i fuggitivi che sono Robin Carpenter (Modern Adbenture), Jonah Killy (Tarletto Isorex) e Joost Nat (BEAT CC blu Bram Diesel (BEAT CC bp Saxo), Jelle Harteel (Tartelletto Isorex) e Dorde Duric (Solution Tech NIPPO). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: sei battistrada, gruppo a 2’40”

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Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

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