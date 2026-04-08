Alle 15.51, sei ciclisti si trovavano in fuga durante la Scheldeprijs 2026, mentre il gruppo principale controllava la corsa. I corridori coinvolti sono Robin Carpenter, Joost Nat, Bram Dissel, Jelle Harteel, Jonah Killy e Dorde Duric. Questi atleti appartengono a diverse squadre e si trovano davanti nel tratto di gara attuale, con il gruppo che si mantiene a distanza di sicurezza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Robin Carpenter (Modern Adbenture), Joost Nat, Bram Dissel (BEAT CC bp Saxo), Jelle Harteel, Jonah Killy (Tartelletto Isorex) e Dorde Duric (Solution Tech NIPPO), sono i sei corridori in fuga. 15.48 Vedremo se nel settore in pavé del circuito finale qualcuno proverà a sorprendere il gruppo, provando un attacco. 15.45 Media dei 44.1 kmh. 15.42 Ceriel Desal (Soudal Quick-Step) e Abram Stockman (Unibet Rose Rockets), uomini capitanati rispettivamente da Tim Merlier e Dylan Groeneweghen. 15.39 30 km al tratto in pavé di Sint Jobsesteenweg (0.5 km). 15.36 Il corridore più anziano in gara è Yukiya Arashiro (Solution Tech NIPPO Rali), con 41 anni e 198 giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: sei corridori al comando, il gruppo controlla

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