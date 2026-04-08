Oggi la Scheldeprijs 2026 viene trasmessa in televisione, con dettagli sugli orari, il percorso e i principali favoriti. Merlier cerca il terzo successo consecutivo, mentre Philipsen e Groenewegen sono tra i principali avversari del belga. Nel frattempo, Tadej Pogacar ha partecipato al Giro delle Fiandre, confermando la sua presenza tra i ciclisti più in vista di questa stagione.

Tadej Pogacar, nel Giro delle Fiandre, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua incontenibile forza d’urto. Adesso però è tempo di voltare pagina e iniziare la settimana che culminerà con la Parigi-Roubaix di domenica 12 aprile. La stagione delle Classiche del Nord continua con lo Scheldeprijs. La celebre corsa in linea, giunta all’edizione numero 114, prende il via da Terneuzen alle 13:08 e si conclude a Schoten dopo aver percorso 205,2 km. I corridori partecipanti, al via nove formazioni del circuito World Tour, si fronteggiano per decidere chi scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo Tim Merlier, vincitore dello scorso anno davanti al connazionale Jasper Philipsen e a Matteo Moschetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scheldeprijs 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Merlier a caccia del tris. Philipsen e Groenewegen insidiano il belga

Scheldeprijs 2026: Philipsen e Groenewegen sfidano Merlier a SchotenIl mondo del ciclismo si prepara a vivere l’evento che vede protagonisti i velocisti più forti del circuito.

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Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook

Presentazione Percorso e Favoriti Scheldeprijs 2026 x.com