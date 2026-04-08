Il circuito di Schoten si appresta ad accogliere l’edizione 2026 della Scheldeprijs, una classica che ogni anno richiama i migliori velocisti del panorama ciclistico. Tra gli atleti in gara, spiccano i nomi di Philipsen e Groenewegen, pronti a sfidare Merlier in una corsa che promette grande spettacolo. La competizione si svolgerà nelle strade del Belgio, con un percorso pianeggiante che favorisce gli sprint finali.

Il mondo del ciclismo si prepara a vivere l’evento che vede protagonisti i velocisti più forti del circuito. La 114esima edizione della Scheldeprijs prenderà il via oggi, mercoledì 8 aprile 2026, con un percorso che collega Terneuzen, nei Paesi Bassi, al traguardo di Schoten, in Belgio. L’appuntamento per il via è fissato per le ore 13.00. Si tratta di una competizione storicamente disegnata per favorire chi ha gambe esplosive nel finale, rendendo quasi scontata l’ipotesi di un arrivo in volata. La sfida dei titani per il trono di Schoten. Jasper Philipsen, che corre per l’Alpecin Premier-Tech, parte come l’uomo da battere. Il corridore belga, nato nel 1998, punta a conquistare la sua terza vittoria dopo i successi ottenuti nel 2021 e nel 2023. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scheldeprijs 2026: Philipsen e Groenewegen sfidano Merlier a Schoten

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