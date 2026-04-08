LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA | comincia la corsa!

Alle 13.16, durante la corsa, sono partiti Robin Carpenter di Modern Adventure, Jonah Killy di Tarletto Isorex e Joost Nat del team BEAT CC blu Saxo. La gara sulla Scheldeprijs 2026 è iniziata e gli atleti si sono immediatamente mossi con un attacco. Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16 Attaccano Robin Carpenter (Modern Adbenture), Jonah Killy (Tarletto Isorex) e Joost Nat (BEAT CC blu Saxo) 13.13 Primi attacchi nel gruppo. 13.09 Comincia la gara 13.07 Il percorso misura 205.2 km tutti comple piatti. La prima difficoltà ci sarà al km 140, quando inizierà il tratto in acciottolato di Sint Jobsesteenweg (0.5 km). Si passerà, poi, per la prima volta sul Broekstraat (1.7 km), tratto in pavé, a 8 km dal traguardo, che verrà affrontato anche nel circuito finale. Quest’ultimo, che inizierà dopo il primo passaggio sul Broekstraat, sarà da affrontare tre volte e misura 16.9 km. 13.04 Si prospetta una grande gara per tutti i velocisti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: comincia la corsa! Leggi anche: LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA: comincia la corsa! Leggi anche: LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: tra poco la partenza Temi più discussi: LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: va in scena il ‘Mondiale’ dei velocisti; Dove vedere il Giro delle Fiandre 2026 in TV e streaming? Niente RAI, diretta (integrale) solo su Eurosport e Discovery+; TV, IL GIRO DELLE FIANDRE È IN ESCLUSIVA SU WARNER BROS. DISCOVERY; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (6 – 12 Aprile). LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: comincia la corsa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 Comincia la gara 13.07 Il percorso misura 205.2 km tutti comple piatti. La prima difficoltà ci sarà al km ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la fuga o i big saranno ancora protagonisti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro dei ... oasport.it Mercoledì 8 aprile la grande sfida tra sprinter alla Scheldeprijs Vlaanderen. Nella corsa femminile, in diretta dalle 13, tra le favorite ci sono anche Balsamo, Consonni, Gillespie, Kool e Copponi. - facebook.com facebook Presentazione Percorso e Favoriti Scheldeprijs 2026 x.com