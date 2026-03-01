LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in DIRETTA | comincia la corsa!

La corsa di Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 è iniziata e viene trasmessa in diretta streaming. È possibile aggiornare la copertura cliccando sul link dedicato. La diretta del Giro di Sardegna invece parte alle 14.00, con un primo aggiornamento alle 12.30. Ricordiamo che il circuito ha attraversato il terzo chilometro e che la neutralizzazione si concluderà al settimo.

12.30 Passato anche il 3 km, ricordiamo che la neutralizzazione finirà al settimo. 12.18 Chi partirà con i favori del pronostico? Il detentore Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) sarà pericoloso ovviamente anche in questa edizione, malgrado una forma non troppo smagliante. Fari puntati poi su Jonathan Milan, oltre che su Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) e Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe). 12.16 Saranno quasi 200 km i chilometri previsti quest'oggi, precisamente 194.9 km. 12.12 La celeberrima corsa fiamminga è giunta alla sua 78esima edizione, e sarà un test importante per tutti i migliori interpreti delle classiche. 12.10 Buongiorno, Amici di OA Sport.