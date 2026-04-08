LIVE Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si parte tra pochi minuti

Tra pochi minuti inizia la partita tra Musetti e Vacherot al torneo ATP di Montecarlo. Sono entrati in campo anche Cobolli e Blockx, pronti a disputare il quarto match della giornata, che inizierà alle 11.00. È stato segnalato che Musetti e Vacherot si sono avvicinati al campo per il riscaldamento prima dello svolgimento dell’incontro. La diretta seguirà tutti gli aggiornamenti sull’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 17:51 Arrivati in campo anche Musetti e Vacherot, e adesso sarà tempo prima di palleggio di riscaldamento e poi di partita vera. 17:48 Già arrivato sul campo il giudice di sedia Arnaud Gabas, si attendono solo i giocatori. 17:45 Musetti e Vacherot non sanno ancora chi sarà il prossimo eventuale avversario: quasi certamente il match Marozsan-Hurkacz sarà l’ultimo a concludersi, sul campo EA de Massy (c’è ancora in corso Etcheverry-Atmane, al terzo set). 17:42 Giornata ricchissima per i colori italiani: stamattina, come abbiamo raccontato, c’è stato il primo 6-0 6-0 nella carriera di Matteo Berrettini (e anche di Daniil Medvedev, ma dalla parte sbagliata). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte tra pochi minuti LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia dopo il match tra Auger-Aliassime e CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia al termine di Auger-Aliassime-CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Live Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si comincia al termine di Auger-Aliassime-CilicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta liveLeggi su Sky Sport l'articolo Musetti-Vacherot e Cobolli-Blockx all'Atp Monte-Carlo, i risultati in diretta live ... sport.sky.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook #Musetti- #Vacherot diretta Masters 1000 Montecarlo: segui l'esordio dell'azzurro, tennis oggi LIVE x.com