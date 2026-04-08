Alle ore 11 si svolge la partita tra Berrettini e Medvedev nell'ambito dell'ATP di Montecarlo 2026. Nel frattempo, Musetti affronta Vacherot in un incontro ancora in corso, mentre Cobolli e Blockx sono in programma come quarto match della giornata. La giornata di tennis prosegue con diversi incontri in diretta, aggiornamenti e risultati che si susseguono sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 11.41 A questo proposito, è andato in archivio il primo parziale della sfida tra Berrettini e Medvedev, vinto in maniera netta dal romano con lo score di 6-0. 11.40 Il toscano sarà l’ultimo a scendere in campo quest’oggi sul Ranieri III e lo schedule a precedere prevede: Medvedev-Berrettini, Garin-Zverev e Auger-Aliassime-Cilic. 11.38 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Berrettini avanti contro Medvedev, il toscano dovrà attendere

LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casaBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo...

LIVE Berrettini-Vacherot 2-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: monegasco avanti nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Tira su un bel dritto d’attacco Vacherot.

Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Lorenzo Musetti v Valentin Vacherot (08/04/2026); Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match.

LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avvio complicato contro l’idolo di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del ... oasport.it

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Gli azzurri in campo oggi a Monte-Carlo mercoledì 8 Ore 11:00 Berrettini vs Medvedev Ore 15:30 Cobolli vs Blockx Ore 15:30 Musetti vs Vacherot canali SkySport, streaming su NOW, SkyGo e Tennis TV Un mercoledì di fuoco per gli azzurri in gara Be - facebook.com facebook

#tennis #ATP 1000 Montecarlo 2026 Gli Azzurri in campo oggi. #Berrettini affronterà Medvedev in un match che può riservare grosse sorprese. #Cobolli incontrerà il belga Blochx. #Musetti se la vedrà con il monegasco Vacherot. In bocca al lupo ai nostri x.com