Alle ore 11 si gioca la partita tra Musetti e Vacherot all’ATP di Montecarlo. Nel frattempo, si è verificato un risultato sorprendente con la sconfitta di Medvedev contro Berrettini, che ha costretto il tennista russo ad attendere il suo prossimo impegno. La giornata prosegue con altre sfide in programma, tra cui Cobolli contro Blockx. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 12.05 Incredibilmente già concluso il primo match sul campo Ranieri III tra Berrettini e Medvedev. Doppio bagel (6-0 6-0) per il romano, al cospetto di una versione del russo davvero poco edificante dal punto di vista tennistico e comportamentale. Per questo, ora il programma prevede sul Centrale la sfida tra Garin e Zverev. Ricordiamo che Musetti sarà in campo nell’ultimo incontro dello schedule, dopo il confronto tra il cileno e il tedesco e il match tra Auger-Aliassime e Cilic. 11.41 A questo proposito, è andato in archivio il primo parziale della sfida tra Berrettini e Medvedev, vinto in maniera netta dal romano con lo score di 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: incredibile ko di Medvedev contro Berrettini, il toscano dovrà attendere

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LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casaBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo...

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Musetti-Vacherot: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo realeIl numero 5 del ranking ATP scende in campo a Montecarlo contro il tennista di casa: in palio l'accesso agli ottavi di finale. E Cobolli affronta il belga Blockx ... tuttosport.com

Gli azzurri in campo oggi a Monte-Carlo mercoledì 8 Ore 11:00 Berrettini vs Medvedev Ore 15:30 Cobolli vs Blockx Ore 15:30 Musetti vs Vacherot canali SkySport, streaming su NOW, SkyGo e Tennis TV Un mercoledì di fuoco per gli azzurri in gara Be - facebook.com facebook

#tennis #ATP 1000 Montecarlo 2026 Gli Azzurri in campo oggi. #Berrettini affronterà Medvedev in un match che può riservare grosse sorprese. #Cobolli incontrerà il belga Blochx. #Musetti se la vedrà con il monegasco Vacherot. In bocca al lupo ai nostri x.com