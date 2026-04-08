LIVE Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | incredibile ko di Medvedev contro Berrettini il toscano dovrà attendere

Da oasport.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 11 si gioca la partita tra Musetti e Vacherot all’ATP di Montecarlo. Nel frattempo, si è verificato un risultato sorprendente con la sconfitta di Medvedev contro Berrettini, che ha costretto il tennista russo ad attendere il suo prossimo impegno. La giornata prosegue con altre sfide in programma, tra cui Cobolli contro Blockx. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 12.05 Incredibilmente già concluso il primo match sul campo Ranieri III tra Berrettini e Medvedev. Doppio bagel (6-0 6-0) per il romano, al cospetto di una versione del russo davvero poco edificante dal punto di vista tennistico e comportamentale. Per questo, ora il programma prevede sul Centrale la sfida tra Garin e Zverev. Ricordiamo che Musetti sarà in campo nell’ultimo incontro dello schedule, dopo il confronto tra il cileno e il tedesco e il match tra Auger-Aliassime e Cilic. 11.41 A questo proposito, è andato in archivio il primo parziale della sfida tra Berrettini e Medvedev, vinto in maniera netta dal romano con lo score di 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casaBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo...

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