LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break a zero del monegasco nel settimo game

Al torneo di Montecarlo, Musetti e Vacherot stanno giocando il secondo set con il punteggio di 6-7, 3-4. Nel settimo game, il giocatore monegasco ha realizzato un break a zero grazie a un dritto di Vacherot che è risultato largo. Prima di questo momento, il match aveva visto il primo game come unica situazione di break. Sul fronte del torneo, è in corso anche il quarto match tra Cobolli e Blockx, che si sta svolgendo dalle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 30-40 PALLA BREAK MUSETTI: appena largo il dritto di Vacherot, finalmente torna a esserci una situazione di questo genere dopo il primo game dell’intero match. 30-30 Va profondissimo con il dritto Musetti, riuscendo stavolta a provocare l’errore con il colpo omologo da parte di Vacherot. 30-15 Smash in arretramento sbagliato di Musetti, non è un tipo di punto facile comunque anche se è più probabile, in genere, che quel tipo di colpo entri. 15-15 Stavolta Musetti riesce a passare con la risposta carica di rovescio Vacherot con il monegasco che ancora una volta era arrivato verso la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break a zero del monegasco nel settimo game LIVE Musetti-Vacherot 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato del toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizio con scambio di breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 6-7 3-2, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Lorenzo tiene nonostante le difficoltà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Dritto in rete di Musetti. 1-1 Facile turno di ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta 6-7, 2-2: Lorenzo perde il primo set. Atp Montecarlo, dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com