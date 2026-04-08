LIVE Musetti-Vacherot 2-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | inizio con scambio di break

Sul campo si sta giocando l'incontro tra Musetti e Vacherot, con il punteggio di 2-3 in favore di quest'ultimo. La partita è iniziata con uno scambio di break, e nel corso del match si stanno susseguendo scambi intensi e punti decisivi. Contestualmente, si sta disputando anche il quarto match della giornata tra due altri giocatori, con il punteggio di 40-15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Segue la prima a rete Vacherot, vano il pallonetto difensivo di Musetti. 30-15 Sbaglia di rovescio Vacherot. 30-0 Altra gran prima di Vacherot, è il primo ace. 15-0 Prima vincente di Vacherot. 3-3 Due ace di fila di Musetti. Intanto il campo è ormai quasi completamente in ombra, dunque le condizioni sono prossime a essere del tutto eque. 40-0 Primo ace di Musetti, lo gioca a 179 kmh con piazzamento esterno. 30-0 Seconda non profonda di Musetti, che però ha l’effetto di togliere timing a Vacherot il quale spedisce lungo il rovescio. 15-0 Riesce a cominciare bene di dritto Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizio con scambio di break LIVE Musetti-Vacherot 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato del toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casaBuon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo... Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Live Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026. LIVE Musetti-Vacherot 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizio con scambio di breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta: l'azzurro in campo a Montecarlo, orario e dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com