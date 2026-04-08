LIVE Musetti-Vacherot 3-4 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | si va verso le fasi calde del primo set

Al torneo di Montecarlo, il match tra Musetti e Vacherot si trova sul punteggio di 3-4 nel primo set, con il francese in vantaggio. Durante l'incontro, Musetti ha ottenuto un punto grazie a uno schema efficace che ha combinato un dritto profondo, un rovescio al centro, una palla corta di rovescio e un passante incrociato di rovescio. Contestualmente, si sta giocando anche la partita tra Cobolli e Blockx, con il quarto incontro in programma dalle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) Vantaggio Musetti, OTTIMO SCHEMA: dritto profondo, rovescio al centro, palla corta di rovescio e poi passante incrociato ancora di rovescio. Tutto eseguito alla perfezione. 40-40 Recupero notevole di dritto, alla disperata, di Vacherot, Musetti arretra, la palla atterra vicino alla riga e Lorenzo non può far altro che tentare il tweener difensivo che però se ne va. 40-30 Vacherot ritenta lo stesso rovescio lungolinea che aveva provato nel primo punto, ma anche stavolta non trova il campo. 30-30 Tenta il contropiede di dritto Musetti a seguire il servizio, ma la palla rimane appena larga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va verso le fasi calde del primo set LIVE Musetti-Fucsovics 4-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: fasi sempre più calde del primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Fucsovics, esce la risposta (complessa) di dritto di Musetti. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte tra pochi minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; Musetti-Vacherot oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streaming; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 2-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: inizio con scambio di breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta 3-4: break dell'azzurro. Atp Montecarlo, dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com