LIVE Musetti-Vacherot 6-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | tie-break tre set point annullati dal toscano

Al momento il match tra Musetti e Vacherot si trova in parità, con il punteggio di 6-6. Dopo aver combattuto fino al tie-break, Musetti ha avuto tre occasioni per chiudere il set, ma tutte sono state annullate. Nel corso del game, il toscano ha commesso un errore con il dritto, mandando la palla in rete, e il minibreak conquistato è stato poi recuperato dagli avversari. Il confronto prosegue nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 4-2 Musetti, sbaglia con il dritto il toscano, palla che finisce in rete e si gira con un minibreak dei due di vantaggio che non c’è più. 4-1 Musetti, IL ROVESCIO LUNGOLINEA! Entra in scena la specialità del toscano, che gli vale il servizio con due minibreak di vantaggio! 3-1 Musetti, che sbaglia il colpo successivo alla risposta. 3-0 Musetti, e adesso arriva anche la palla corta! Vacherot allontanato con il rovescio e poi questo dropshot di dritto sul quale il monegasco, che ora ha due servizi, nemmeno parte. 2-0 Musetti, lungo il dritto di Vacherot quando da un minuto è passata l’ora di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: tie-break, tre set point annullati dal toscano LIVE Musetti-Vacherot 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il toscano salva un set pointCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato del toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. LIVE Musetti-Vacherot 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: tie-break, tre set point annullati dal toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot diretta 5-6: break dell'azzurro. Atp Montecarlo, dove vederla (tv e streaming)Lorenzo Musetti scende in campo a Montecarlo per l'esordio contro il pupillo di casa Vacherot, monegasco, per provare a staccare il pass per gli ottavi di finale. L'anno scorso nel ... ilgazzettino.it Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com