LIVE Musetti-Vacherot 5-6 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | il toscano salva un set point

Nel match tra Musetti e Vacherot, il punteggio vede il francese avanti 6-5. Durante il gioco, Musetti ha salvato un set point, mantenendo viva la partita. Contestualmente, si svolge anche il quarto incontro tra Cobolli e Blockx, con il punteggio di 40-40 nella seconda parità. Vacherot si distingue per colpi potenti di rovescio e dritto, mentre Musetti non riesce a recuperare con il suo dritto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) 40-40, 2a parità: colpisce molto forte sia di rovescio che di dritto Vacherot, alla fine Musetti non trova il recupero proprio con il dritto. Vantaggio Musetti, prima al corpo e sul rovescio di Vacherot, che manda larga la palla. 40-40 Impatta male di rovescio Musetti, palla che finisce a metà rete. 40-30 Scambio ricco di tensione, alla fine è Vacherot a sbagliare con il dritto di poco in larghezza nel tentativo di trovare una riga non definitiva, ma di sicuro ad avere vantaggio all’interno del punto. 30-30 Musetti sbraccia di dritto, palla molto lunga come risultato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Vacherot 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il toscano salva un set point LIVE Musetti-Vacherot 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato del toscanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Berrettini avanti contro Medvedev, il toscano dovrà attendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11. Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: esordio complesso contro l’idolo di casa; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Live Lorenzo Musetti - Valentin Vacherot - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/04/2026. LIVE Musetti-Vacherot 5-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il toscano salva un set pointCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11.00) ... oasport.it Musetti-Vacherot: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters di Montecarlo in tempo realeIl numero 5 del ranking ATP scende in campo a Montecarlo contro il tennista di casa: in palio l'accesso agli ottavi di finale. E Cobolli affronta il belga Blockx ... tuttosport.com Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook Sul Court Rainier III inizia invece la super sfida tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot! x.com