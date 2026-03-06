LIVE Musetti-Fucsovics 4-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | fasi sempre più calde del primo set

Al torneo ATP di Indian Wells, al momento si sta giocando il primo set tra Musetti e Fucsovics. Il punteggio è 4-5 a favore di Fucsovics, mentre Musetti ha appena colpito una risposta complessa di dritto. La partita procede con fasi sempre più intense e il pubblico segue con attenzione ogni scambio. Le operazioni sul campo continuano senza sosta, mentre gli spettatori restano incollati alle proprie postazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Fucsovics, esce la risposta (complessa) di dritto di Musetti. 40-15 Fucsovics trova un bel dritto dopo il servizio. 30-15 Dritto in rete di Fucsovics nello scambio. 30-0 Prima centrale di Fucsovics che poi non ha problemi. 15-0 Spinge bene con il dritto Fucsovics. 4-4 Pareggia per davvero ora Musetti, con il dritto che non concede scampo a Fucsovics. 40-30 Sbaglia con il dritto Musetti. 40-15 Bella seconda centrale carica di Musetti, forse Fucsovics si aspettava l'esterna, ma in ogni caso tanto kick basta e avanza. 30-15 Musetti si fa benvolere con lo scambio chiuso in due colpi. 15-15 Sempre in spinta Fucsovics con il dritto in questo scambio, Musetti perennemente costretto tre metri fuori dalla riga di fondo deve subire il dritto vicino alla riga, ma questo non rimane in campo.