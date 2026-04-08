LIVE Italia-Croazia 0-0 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte!

Alle 14.24, gli atleti sono già in vasca e gli inni nazionali sono in corso, segnando l'inizio della partita tra Italia e Croazia valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026. La sfida si svolge in diretta, con il punteggio fermo sullo 0-0. I giocatori si preparano a scendere in acqua, mentre gli spettatori sono pronti per seguire l'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Atleti a bordo piscina, inni nazionali in corso. 14.20 Questa la rosa della Croazia: 1 BIJAC Marko (C) Goalkeeper 12011991 2 BURIC Rino Centre Back 05041997 3 FATOVIC Loren Driver 16111996 4 TONCINIC Viktor Centre Forward 22022007 5 LAZIC Franko Driver 25021998 6 AKRAP Roko Centre Back 11032001 7 RADAN Toni Centre Back 24052004 8 ZUVELA Marko Centre Back 22122001 9 PAVLIC Vlaho Centre Back 22012005 10 BRUBNJAK Tin Driver 20022001 11 BUTIC Zvonimir Driver 02111998 12 KHARKOV Konstantin Driver 23021997 13 CUBRANIC Mauro Ivan Goalkeeper 11032005 14 CURKOVIC Mislav Centre Back 05112006 14.14 L’Italia viene da due grandissime vittorie contro la Spagna campione del mondo e gli Usa in una partita dominata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione direttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il... LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il... Italia - Croazia 13-10: gli Highlights | Europei maschili di Pallanuoto 2026 Temi più discussi: LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione diretta; Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati; World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la Croazia; Dove vedere Brasile-Croazia in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole. LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione direttaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook ProgettoGUSTI Laboratori Esperienziali 24.03 - @VecchioConvento Programma VI-A INTERREG ITALIA-CROAZIA A.3.3 - D.3.8.1 Eventi "Taste the Destination" #romagna #gastronomia #cookinglesson #emiliaromagna x.com