LIVE Italia-Croazia 13-11 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | vittoria di forza del Settebello che passa il turno!

L’Italia ha conquistato una vittoria importante contro la Croazia nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo di pallanuoto 2026. La sfida si è conclusa con un punteggio di 13-11 in favore della squadra italiana, che ha passato il turno. La partita è stata seguita in diretta, con i primi due quarti equilibrati e un secondo tempo dominato dalla squadra italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Vittoria straordinaria dell’Italia che per i primi due quarti gioca punto a punto, ma dal terzo in poi non c’è più storia. Qualificazione meritata con una tripla vittoria contro Spagna, Usa e ora Croazia. Finisce qua, Italia-Croazia 13-11. Il Settebello passa il turno. 1.01? Fase di confusione del match con la Croazia che ci prova in tutte la maniere. 2.43? Gol su rigore di Pavlic, fallo di Dolce, Italia-Croazia 13-11. 3.26? Gol di Buric che approfitta di una distrazione della difesa azzurra, Italia-Croazia 13-10. 4.40? Iocchi Gratta spreca un rigore. 6.02? Gooooooooooooool, Cannella da una distanza siderale, Italia-Croazia 13-9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 13-11, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello che passa il turno! Leggi anche: LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il... Temi più discussi: LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione diretta; World Cup, il Settebello va: Usa travolti 15-8; Secondo turno EURO Under 17 2025/26: Italia, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Montenegro e Spagna raggiungono l'Estonia; Il 2 maggio il sorteggio dei Campionati Mondiali di beach handball: l’Italia inserita in quarta urna. LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook Forza Italia!!! Gioca come la Croazia x.com