LIVE Italia-Croazia 13-11 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | vittoria di forza del Settebello che passa il turno!

Da oasport.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha conquistato una vittoria importante contro la Croazia nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo di pallanuoto 2026. La sfida si è conclusa con un punteggio di 13-11 in favore della squadra italiana, che ha passato il turno. La partita è stata seguita in diretta, con i primi due quarti equilibrati e un secondo tempo dominato dalla squadra italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 Vittoria straordinaria dell’Italia che per i primi due quarti gioca punto a punto, ma dal terzo in poi non c’è più storia. Qualificazione meritata con una tripla vittoria contro Spagna, Usa e ora Croazia. Finisce qua, Italia-Croazia 13-11. Il Settebello passa il turno. 1.01? Fase di confusione del match con la Croazia che ci prova in tutte la maniere. 2.43? Gol su rigore di Pavlic, fallo di Dolce, Italia-Croazia 13-11. 3.26? Gol di Buric che approfitta di una distrazione della difesa azzurra, Italia-Croazia 13-10. 4.40? Iocchi Gratta spreca un rigore. 6.02? Gooooooooooooool, Cannella da una distanza siderale, Italia-Croazia 13-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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