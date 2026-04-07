LIVE Italia-USA 15-8 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | vittoria di forza del Settebello

Nella partita tra Italia e Stati Uniti valida per la World Cup di pallanuoto 2026, il Settebello ha ottenuto una vittoria con un margine di 15-8. La sfida si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui per i tifosi che hanno seguito l'evento online. Al termine dell'incontro, il commento si è concluso ringraziando il pubblico e invitando a seguire i prossimi aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 19.59 Vittoria meritatissima per il Settebello che tranne il primo quarto in equilibrio prende poi il largo nella seconda e terza ripresa, grande potenziale offensivo per gli azzurri. Da rivedere la fase difensiva nel momento di inferiorità numerica. Domani match contro la Croazia. 19.55 Ecco alcune statistiche interessanti del match: 15 tiri a segno su 29 per l’Italia, 5 superiorità numeriche sfruttate su 11, 2 rigori e soprattutto 4 sprint vinti su 4. Si segnalano anche due assist come gli americani che sfruttano anche loro la superiorità numerica 5 volte su 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria di forza del Settebello Leggi anche: LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello! Leggi anche: LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Argomenti più discussi: Calendario dei Mondiali di calcio 2026: dove si giocano le partite inaugurali e finali e quante partite si disputano in Messico, Stati Uniti e Canada; Mondiale 2026 su DAZN: date, orari, stadi e dove vederli in diretta streaming; LIVE Italia-Spagna 12-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Guerrato appone il sigillo finale allo sprint vincente degli azzurri.; World Cup, il Settebello parte bene: 12-10 alla Spagna. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole ... oasport.it E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook