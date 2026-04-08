LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sono in sedici al comando

Oggi si svolge una tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 e la corsa è ancora aperta con sedici corridori in testa. La gara è seguita in diretta, con aggiornamenti continui provenienti dal percorso. L'evento si svolge nell'arco della giornata e coinvolge numerosi atleti che cercano di distinguersi nelle ultime fasi. Le condizioni della corsa sono monitorate costantemente, mentre gli spettatori possono seguire gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 15:51 Al comando ci sono: Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Guillaume Martin, Clement Braz Afonso (Groupama-FDJ), Sinuhé Fernandez (Burgos Burpellet BH), Natnael Tesfatsion (Movistar Team), Joan Bou (Caja Rural – Seguros RGA), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Axel Laurance (INEOS Grenadiers), Tobias Halland Johannesen (Uno-X Mobility), Reuben Thompson (Lotto Intermarché), Mikel Bizkarra e Jonathan Lastra della Euskaltel – Euskadi. 15:48 Mikel Bizkarra e Jonathan Lastra della Euskaltel – Euskadi raggiungono il gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in sedici al comando LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 Bruno Armirail, in questo momento, sarebbe il nuovo leader della classifica generale. Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in strada Ayuso e del Toro, Seixas sempre al comando Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com