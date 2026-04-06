LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in strada Ayuso e del Toro Seixas sempre al comando

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Tra i corridori in strada ci sono Ayuso e del Toro, mentre Seixas continua a guidare la classifica generale. La gara è partita con Guillaume Martin tra i primi ad attraversare il via, e l'evento si svolge sotto gli occhi di tifosi e appassionati che seguono ogni movimento dei ciclisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.19 Alla partenza Guillaume Martin (Groupama-FDJ United) 17.17 Al via, anche, del Toro. Il messicano può impensierire il francese, vedremo quale sarà la sua condizione. 17.15 E’ il momento di Juan Ayuso! Lo spagnolo ritorna in gara dopo la caduta alla Parigi-Nizza. 17.12 Parte Johannes Staune-Mittet (Decathlon CMA CGM Team), giovane talento vincitore del Giro d’Italia U23 nel 2023. 17.10 Questa la top ten al primo intermedio: 1 SEIXAS Paul 5.38 5.38 25 2 MOLLEMA Bauke 0.00,10 5.38,10 25 3 MCNULTY Brandon 0.03 5.41 24.8 4 RICCITELLO Matthew 0.05 5.43 24.7 5 VAUQUELIN Kévin 0.05 5.43 24.7 6 GROßSCHARTNER Felix 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in strada Ayuso e del Toro, Seixas sempre al comando LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spettacolo con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas davanti a tutti, attesa per Ayuso e del Toro Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro!; Giro dei Paesi Baschi 2026, orario e ordine di partenza della cronometro inaugurale; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro dei Paesi Baschi: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: rimane in testa Paul Seixas, tra poco Ayuso e del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Paul Seixas si prepara ad affrontare il Giro dei Paesi Baschi con ambizioni importanti facebook Oggi comincia il Giro dei Paesi Baschi Corsa interessante con tanti uomini di classifica al via. Chi avrà la meglio Ricordatevi di mettere la formazione #Itzulia x.com