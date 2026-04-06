LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro!

Oggi si svolge la prima tappa della cronometro del Giro dei Paesi Baschi 2026. Alle 14.31 i ciclisti sono partiti, con un intervallo di un minuto tra ciascuno. La gara si sta svolgendo in diretta, e gli atleti stanno affrontando il percorso contro il tempo. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 I corridori partono, ora, a distanza di un minuto uno dall’altro. 14.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Il primo a partire è Georg Zimmermann (Lotto Intermarché). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la cronometro con partenza e arrivo a Bilbao di 13.8 km. E’ la 65esima edizione della corsa, conosciuta dal 2018 anche come Itzulia Basque Country. Il percorso non è quello di una cronometro normale, ma, proprio per ricordare la durezza di questo territorio, presenta già diverse difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro! LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito la cronometro con Seixas, Del Toro, Ayuso e RoglicCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi... Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito la cronometro con Seixas, Del Toro, Ayuso e Roglic; Giro dei Paesi Baschi 2026, orario e ordine di partenza della cronometro inaugurale; Giro dei Paesi Baschi | 2ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Giro dei Paesi Baschi: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la cronometro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi ... oasport.it Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, percorso, favoriti. Subito la cronometro per Roglic, Seixas e Del ToroSi parte dalla prova contro il tempo per inaugurare sei giorni di battaglie in grado di regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati. I ... oasport.it Il Giro dei Paesi Baschi conferma la sua fama di corsa dura facebook DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa x.com