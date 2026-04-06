LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la cronometro!

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge la prima tappa della cronometro del Giro dei Paesi Baschi 2026. Alle 14.31 i ciclisti sono partiti, con un intervallo di un minuto tra ciascuno. La gara si sta svolgendo in diretta, e gli atleti stanno affrontando il percorso contro il tempo. È possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.31 I corridori partono, ora, a distanza di un minuto uno dall’altro. 14.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. Il primo a partire è Georg Zimmermann (Lotto Intermarché). Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, la cronometro con partenza e arrivo a Bilbao di 13.8 km. E’ la 65esima edizione della corsa, conosciuta dal 2018 anche come Itzulia Basque Country. Il percorso non è quello di una cronometro normale, ma, proprio per ricordare la durezza di questo territorio, presenta già diverse difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it

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