LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con il gruppo che mantiene il controllo sui fuggitivi. Sono previste anche dirette di altri eventi ciclistici, tra cui la E3 Saco Classic e la tappa di oggi del Coppi & Bartali, entrambe trasmesse in streaming a partire dalle ore 12.50 e 13 rispettivamente. La corsa prosegue senza variazioni significative nella classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 14:51 Einer Rubio perde contatto dai compagni di fuga. Sono in tre ora al comando. 14:49 Il gruppo guadagna ancora sui fuggitivi. Il margine è di 1’15”. 14:46 La Red Bull continua a dettare il ritmo. Evenepoel attaccherà per primo? 14:43 Le squadre dei big iniziano ad aumentare l’andatura per creare selezione in vista del momento decisivo della gara. 14:40 Mancano quaranta chilometri alla fine della tappa. 14:38 La prossima asperità sarà la Collada Sobirana, prima categoria di 7,3 km al 6,6%. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei due fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. Altri aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si stacca Lecerf. Ciccone e Piganzoli nel poker di testaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal in tv: orari, percorso, favoriti. Sfida sui Pirenei!Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell'atteso scontro tra i ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook